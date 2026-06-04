Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях

Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях Захарова: Украина превратилась в подопытный полигон для стран Запада

Украина превратилась в военную лабораторию и полигон для испытаний стран Запада, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, страна стала подопытной площадкой.

Не могу не сказать о том, что сейчас Украину превращают в настоящую военную лабораторию Запада. Судя по всему, она уже превратилась в подопытный полигон, — сказала Захарова.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что у ведомства имеются данные о создании биологического оружия массового поражения украинским Минздравом при финансовой поддержке США. В военно-биологических целях планируется применять возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что в лабораториях США на территории Украины разрабатывалось генетически избирательное биологическое оружие. Оно способно уничтожать представителей определенных этносов.