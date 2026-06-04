В Совбезе рассказали, как Запад использует кино против России Замсекретаря СБ Шевцов: Запад использует кино для формирования неприятия к РФ

Запад активно использует кино для разжигания неприятия к России и русскому языку, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов на сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» ПМЭФ-2026. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ни для кого не секрет, что есть тесная связь западной киноиндустрии со спецслужбами, Пентагоном и госдепартаментом США.

Сегодня ни для кого не секрет то, что искаженная трактовка истории нашей общей страны, истории стран СНГ активно используется Западом в киноиндустрии и для провоцирования межнациональной розни, формирования неприятия и к нашей стране, и к русскому языку, — отметил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что попытки некоторых западных государств накалить обстановку в отношениях с РФ могут обернуться для них катастрофическими последствиями. По мнению политика, в случае конфликта Европа может лишиться целых стран — Германии, Британии и Франции. Причиной роста напряженности и непоследовательных решений парламентарий считает дефицит стратегического мышления в европейских столицах.