Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 19:00

«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией

Миронов: Запад рискует потерять целые государства, если пойдет на конфликт с РФ

Сергей Миронов
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки отдельных стран Запада повысить градус напряженности в отношениях с РФ чреваты для них фатальными последствиями, заявил в интервью NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, в случае конфликта Европа рискует потерять целые государства — Германию, Великобританию, Францию.

У них нет никаких реалистичных планов на развязывание полномасштабного конфликта с Россией. Но если кто‑то этого действительно добивается, то он рискует потерять целые государства — Германию, Великобританию, Францию. Это безумие, — заявил Миронов.

Причиной роста напряженности и непоследовательных решений парламентарий считает дефицит стратегического мышления в европейских столицах. Он отметил, что прежние влиятельные политики умели смотреть на ситуацию масштабно, тогда как сегодняшние лидеры ЕС — временные фигуры.

Приходят лидеры, которые демонстрируют рвение, но долго не задерживаются. Те, кто сейчас пытается требовать от Киева «воевать до последнего украинца», в конечном счете уйдут, — уверен Миронов.

Он также обратил внимание на внутриполитические тренды в Европе. В частности, Миронов отметил рост поддержки правых сил, выступающих с позиции национальных интересов.

Это прямая реакция граждан на ухудшение экономической ситуации, миграционное давление и рост цен на топливо, которые люди ощущают в повседневной жизни, — резюмировал лидер партии «Справедливая России».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. При этом он выступил против очных переговоров в Киеве или Москве.

Власть
Россия
Европа
Госдума
Сергей Миронов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.