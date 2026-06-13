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13 июня 2026 в 15:20

Депутат дал совет, как быстро проверить недвижимость на арест

Депутат Гаврилов: выписка из ЕГРН быстро определит статус квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выписка из ЕГРН поможет быстро проверить недвижимость на арест, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, для получения документа можно обратиться в отделение МФЦ или зайти на сайт «Госуслуги».

Проверить объект на аресты и запреты довольно легко. Воспользуйтесь выпиской из ЕГРН — это самый надежный источник таких данных. Есть несколько способов получить выписку: лично в МФЦ с паспортом; на портале «Госуслуги» в разделе «Справки и выписки» (нужна подтвержденная учетная запись); на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы», — заявил депутат.

Гаврилов отметил, что в разделе ограничений выписки ЕГРН указывается вид, дата, номер, основание, орган, который наложил ограничение, и срок его действия. По его словам, если запретов нет, будет запись «Не зарегистрировано».

Ранее генеральный директор компании НАТЭК, эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что летний ремонт необходимо разделить на три этапа. По его словам, июнь подходит для демонтажа и черновых работ.

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