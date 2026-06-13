Депутат дал совет, как быстро проверить недвижимость на арест

Выписка из ЕГРН поможет быстро проверить недвижимость на арест, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, для получения документа можно обратиться в отделение МФЦ или зайти на сайт «Госуслуги».

Проверить объект на аресты и запреты довольно легко. Воспользуйтесь выпиской из ЕГРН — это самый надежный источник таких данных. Есть несколько способов получить выписку: лично в МФЦ с паспортом; на портале «Госуслуги» в разделе «Справки и выписки» (нужна подтвержденная учетная запись); на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы», — заявил депутат.

Гаврилов отметил, что в разделе ограничений выписки ЕГРН указывается вид, дата, номер, основание, орган, который наложил ограничение, и срок его действия. По его словам, если запретов нет, будет запись «Не зарегистрировано».

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