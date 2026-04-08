В России могут увеличить выплаты к Дню Победы

Федеральные выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к Дню Победы следует увеличить, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он добавил, что также целесообразно рассмотреть возможность единой выплаты всем детям войны в 2026 году.

В прошлом году государство сделало юбилейную выплату к 80-летию Победы. Тогда были установлены суммы 80 тыс. и 55 тыс. рублей для нескольких категорий ветеранов, бывших узников и тех, кто работал в тылу. <...> Желательно поднять эту выплату, ведь сама практика адресной поддержки к дате Победы государству хорошо известна, — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что для людей, переживших войну, оккупацию, блокаду, эвакуацию, голод и тяжелый труд в детстве, такая помощь имеет и материальное, и символическое значение. Он отметил, что память о Победе должна выражаться через конкретные меры, реализованные в срок, когда их еще могут получить живые свидетели того времени.

Он напомнил, что их положение по стране сильно отличается от региона к региону: в одних субъектах существуют выплаты и льготы, в других поддержка минимальна, а где-то она почти отсутствует. Парламентарий отметил, что на федеральном уровне этот вопрос пока остается нерешенным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы. В связи с этим графиком у российского лидера Владимира Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.