В России могут увеличить выплаты к Дню Победы

08 апреля 2026 в 10:09

Депутат Гаврилов предложил увеличить выплаты к Дню Победы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федеральные выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к Дню Победы следует увеличить, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он добавил, что также целесообразно рассмотреть возможность единой выплаты всем детям войны в 2026 году.

В прошлом году государство сделало юбилейную выплату к 80-летию Победы. Тогда были установлены суммы 80 тыс. и 55 тыс. рублей для нескольких категорий ветеранов, бывших узников и тех, кто работал в тылу. <...> Желательно поднять эту выплату, ведь сама практика адресной поддержки к дате Победы государству хорошо известна, — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что для людей, переживших войну, оккупацию, блокаду, эвакуацию, голод и тяжелый труд в детстве, такая помощь имеет и материальное, и символическое значение. Он отметил, что память о Победе должна выражаться через конкретные меры, реализованные в срок, когда их еще могут получить живые свидетели того времени.

Он напомнил, что их положение по стране сильно отличается от региона к региону: в одних субъектах существуют выплаты и льготы, в других поддержка минимальна, а где-то она почти отсутствует. Парламентарий отметил, что на федеральном уровне этот вопрос пока остается нерешенным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы. В связи с этим графиком у российского лидера Владимира Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.

Власть
Россия
Сергей Гаврилов
Госдума
День Победы
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

