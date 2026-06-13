Пенсионерам рассказали о простом методе для тренировки активности мозга

Детские нейропрописи подходят пожилым для тренировки мозга, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, занятия, направленные на развитие мелкой моторики и правописание, укрепляют нейронные связи у пенсионеров.

Детский мозг и мозг пожилого человека выигрывают от укрепления связей между полушариями, поэтому одни и те же движения работают в обе стороны. Из детских пособий пенсионерам подходят нейропрописи с дорожками для двух рук, межполушарные доски с лабиринтами, которые проходят обеими руками сразу, балансировочные подушки и мячики для перекладывания из руки в руку с хлопком. Пригодятся и обычные тетради по подготовке к школе, где нужно обводить узоры, штриховать и продолжать орнаменты. Мелкая моторика напрямую связана с речевыми зонами коры, поэтому такая работа поддерживает беглость речи и память на слова, — заявил он.

Халимов посоветовал пожилым тренировать мозг по 15 минут в день. По его словам, дополнительный счет вслух и проговаривание стихотворений улучшит эффективность упражнений.

Заниматься стоит по десять или пятнадцать минут в день, лучше утром, начиная с медленного темпа. Признаком правильной работы будет легкое чувство усилия, когда движение дается со второй или третьей попытки. Если упражнение стало простым, его усложняют, меняют темп, закрывают глаза, добавляют счет вслух или проговаривание стихов. Такая тренировка служит профилактикой возрастного снижения внимания и памяти, а при уже имеющихся нарушениях дополняет назначения врача, поэтому геронтологи включают нейрогимнастику в программы активного долголетия, — резюмировал эксперт.

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