Иностранные лидеры выразили желание посетить Москву 9 Мая

Танки Т-34-85 во время генеральной репетиции парада в Москве

Сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы, заявил изданию Life помощник президента Юрий Ушаков. В связи с этим графиком у российского лидера Владимира Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.

По словам Ушакова, российская сторона прорабатывает детали визитов. Помощник президента не стал раскрывать имена пожелавших приехать лидеров.

Ранее стало известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю 9 Мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что участие в этом торжественном мероприятии — выражение уважения к героям Великой Отечественной войны.

Также Песков сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию после того, как будут согласованы все детали его поездки. Он подчеркнул, что у главы Северной Кореи есть приглашение от российской стороны.