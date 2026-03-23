Президент Южной Осетии откликнулся на особое приглашение Путина к 9 мая

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит парад Победы в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Наталью Босикову. Он получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев получил приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Москву 9 мая. В рамках визита он примет участие в параде Победы на Красной площади, — уточнила Босикова.

Ранее сообщалось, что бывший президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Москву на День Победы, посетит военный парад и проведет встречи. Летом он планирует поездки в Италию, Францию и Израиль.

До этого стало известно, что президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению Путина посетит Москву 9 мая для участия в Параде Победы. Он подчеркнул, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к героям Великой Отечественной войны.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию после того, как будут согласованы все детали его поездки. Он подчеркнул, что у главы Северной Кореи есть приглашение от российской стороны.