23 марта 2026 в 18:18

Президент Южной Осетии откликнулся на особое приглашение Путина к 9 мая

Президент Южной Осетии посетит парад Победы по приглашению Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит парад Победы в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Наталью Босикову. Он получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев получил приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Москву 9 мая. В рамках визита он примет участие в параде Победы на Красной площади, — уточнила Босикова.

Ранее сообщалось, что бывший президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Москву на День Победы, посетит военный парад и проведет встречи. Летом он планирует поездки в Италию, Францию и Израиль.

До этого стало известно, что президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению Путина посетит Москву 9 мая для участия в Параде Победы. Он подчеркнул, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к героям Великой Отечественной войны.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию после того, как будут согласованы все детали его поездки. Он подчеркнул, что у главы Северной Кореи есть приглашение от российской стороны.

Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

