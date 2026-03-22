Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, сообщается в эфире РТРС. Он также отметил, что этим летом его ждет насыщенная программа: поездка в Италию, Францию, а затем в Израиль.

9 мая я буду на военном параде в Москве, а затем в конце месяца [вновь посещу] Москву и Санкт-Петербург, — отметил экс-глава республики.

Додик также подчеркнул, что нынешняя политика ЕС сделала все для создания в Европе нестабильной ситуации с энергоснабжением. По его словам, Брюссель пытается расправляться с инакомыслящими, навязывает свои позиции государствам и придает чрезмерное значение так называемым неправительственным организациям, тем самым разрушая политическую среду.

Европейский союз считает нас людьми второго сорта. И это не так уж далеко от того, что мы видели в истории, — подчеркнул экс-президент Республики Сербской.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве. Он также сообщил о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне.