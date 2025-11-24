День матери
24 ноября 2025 в 09:06

Стало известно, кто победил на выборах президента в Республике Сербской

Синиша Каран победил на выборах президента в Республике Сербской

Синиша Каран Синиша Каран Фото: NIDAL SALJIC/EPA/TASS
Кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран победил на выборах президента в Республике Сербской, сообщила пресс-служба СНСД в соцсети X. В энтитете Боснии и Герцеговины обработали более 95% бюллетеней.

После подсчета более 95% голосов кандидат от СНСД Синиша Каран набрал 208 988 голосов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что явка на голосование составила 35,78%. Основным конкурентом Карана был представитель Сербской демократической партии Бранко Блануша.

Ранее парламент Республики Сербской назначил Ану Тришич Бабич временным главой энтитета. Это решение стало реакцией на отстранение от должности президента Милорада Додика. Большинство оппозиционных депутатов в знак протеста проигнорировали голосование. За назначение Бабич выступили 48 депутатов, против высказались четверо.

До этого Додик обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не оставлять энтитет в распоряжении европейских чиновников. По его словам, бюрократы из Брюсселя создают препятствия для нормальной жизни страны.

