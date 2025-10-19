Парламент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) назначил Ану Тришич Бабич временным главой республики, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС). Это решение стало реакцией на отстранение от должности действующего президента Милорада Додика. Большинство оппозиционных депутатов в знак протеста проигнорировали голосование.

За назначение Бабич проголосовали 48 депутатов, против высказались четверо. В парламенте пояснили, что эта мера призвана предотвратить институциональный вакуум после решений суда Боснии и Герцеговины, которые лишили Додика возможности исполнять полномочия.

Мы договорились, что это будет один из моих ближайших соратников — Ана Тришич Бабич, человек, который помогал мне и во все ключевые моменты был рядом, — заявил в эфире РТРС Додик.

Сам президент республики расценивает происходящее как политическое преследование. При этом он заявил, что продолжит исполнять свои обязанности в качестве президента страны.

Ранее Додик заявил, что призывы европейских руководителей к милитаризации представляют собой попытку маскировки неспособности разрешить накопившиеся социальные трудности в ЕС. По его словам, власти объединения осуществляют политический курс без учета позиций граждан своих государств.