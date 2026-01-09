В случае захвата Гренландии США Европейский союз не сможет предпринять никаких действенных мер, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. По его словам, это связано с вассальной зависимостью ЕС от США.

Европейский союз ничего не может сделать. Он уже находится в состоянии вассальной зависимости. США могут публично заявлять о намерении взять под контроль Гренландию — территорию, относящуюся к Дании, а значит к Европейскому союзу — не вызывая реальной реакции, — сказал евродепутат.

Мариани добавил, что Штаты активно пользуются своим положением, последовательно продвигая собственные интересы. Они фактически возрождает в современной форме «доктрину Монро» — идею о том, что Западное полушарие и прилегающие стратегические зоны находятся в сфере их исключительного влияния. Как подчеркнул Мариани, Гренландия занимает центральное место в этой логике. Контроль над ее территорией дает доступ к арктическим территориям, будущим морским маршрутам, минеральным ресурсам, а также ключевой военной позиции между Северной Америкой, Европой и Россией.

Согласно недавно проведенному опросу, подавляющее большинство населения Гренландии, 85%, выступает против получения гражданства США. Жители острова объясняют свою позицию более высоким уровнем жизни в Дании. Также они указывают на серьезные проблемы с преступностью в США и чрезмерно высокие цены на медицинское обслуживание.