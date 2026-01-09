Стало известно, сколько гренландцев категорически против гражданства США

Абсолютное большинство жителей Гренландии, а именно 85%, не хотят становиться гражданами США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на социологический опрос. По мнению респондентов, уровень жизни в Дании намного выше. Кроме того, жители острова указали на высокий уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

По словам аналитиков, лишь 6% выступают за присоединение Гренландии к США. При этом почти половина участников опроса — 45% — рассматривают устремления американского лидера Дональда Трампа в отношении острова в качестве угрозы. Если статистика действительно отражает реальность, то она полностью опровергает заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что 57 тыс. гренландцев «хотят быть с США».

Ранее сообщалось, что Гренландия не желает продаваться США, и Дания активно пытается убедить в этом американских законодателей. Как полагают европейские дипломаты, 9 января датские чиновники проведут новое формальное совещание касательно острова с участием послов ЕС.

До этого стало известно, что европейские государства могут пойти на уступки США по вопросу расширения их военно-политического присутствия в Гренландии в обмен на более четкие гарантии Вашингтона по поддержке Украины. Источник пояснил, что такая сделка может быть оформлена как пакет мер «безопасность в обмен на безопасность».