Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США

Гренландия не желает продаваться Соединенным Штатам, и Дания активно пытается убедить американских законодателей в этом, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Подчеркивается, что Копенгаген также не заинтересован в сделке с Вашингтоном. При этом большая часть переговоров по вопросам Гренландии остается за закрытыми дверями.

Гренландия не хочет быть купленной США, а Дания не заинтересована в такой сделке, — говорится в публикации.

Как полагают европейские дипломаты, уже в эту пятницу, 9 января, датские чиновники проведут новое формальное совещание касательно Гренландии с участием послов ЕС. Они предоставят обновленную информацию по этому вопросу.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским лидерам следует серьезно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. По его словам, остров имеет решающее значение для глобальной системы противоракетной обороны. Постоянный представитель Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер также потребовал от союзников США снизить напряженность в спорах вокруг Гренландии.