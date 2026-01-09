Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 08:33

Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США

Трамп Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Гренландия не желает продаваться Соединенным Штатам, и Дания активно пытается убедить американских законодателей в этом, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Подчеркивается, что Копенгаген также не заинтересован в сделке с Вашингтоном. При этом большая часть переговоров по вопросам Гренландии остается за закрытыми дверями.

Гренландия не хочет быть купленной США, а Дания не заинтересована в такой сделке, — говорится в публикации.

Как полагают европейские дипломаты, уже в эту пятницу, 9 января, датские чиновники проведут новое формальное совещание касательно Гренландии с участием послов ЕС. Они предоставят обновленную информацию по этому вопросу.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским лидерам следует серьезно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. По его словам, остров имеет решающее значение для глобальной системы противоракетной обороны. Постоянный представитель Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер также потребовал от союзников США снизить напряженность в спорах вокруг Гренландии.

Европа
Дания
Гренландия
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия частично погрузилась во тьму
Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина
Трамп намекнул на поддержку Киева, но с оговоркой
В ЕС понесли миллиардные убытки из-за санкций против России
Россия отомстила Киеву за атаку на резиденцию Путина ударом «Орешника»
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
В Германии хотят привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев
Москвичам пообещали рекордные сугробы до 65 сантиметров
«Бой с русскими»: аналитик объяснил желание ЕС разместить войска на Украине
Трампу указали на серьезный просчет после операции в Венесуэле
Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США
Мирный житель пострадал при ракетной атаке ВСУ на российский регион
Россиянам ответили, чем может обернуться выброс новогодней елки из окна
Трамп описал суть собственной «доктрины Донро»
Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из учебных центров ВСУ
«Для меня честь»: журналист из США обрадовался внесению в «Миротворец»
В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Российская «Мста» разнесла пункт временной дислокации ВСУ под Днепром
Стармер получил плохие новости о дефиците оборонного бюджета Британии
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.