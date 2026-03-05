В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт РИА Новости: новый ГОСТ на творог начнет действовать в январе 2027 года

Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, выяснило РИА Новости, изучив данные документа. По информации агентства, его требования начнут действовать в январе 2027 года.

Новая редакция стандарта сохраняет привычный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт. При этом она уточняет ряд показателей с учетом современной практики, пояснили в Росстандарте. Так, дополнен перечень допустимого сырья, отражающий современные технологические решения, теперь там указаны коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.

Также Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта. Согласно документу, расширяется перечень допустимых видов солода: помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.

Ранее сообщалось, что в России и шести странах СНГ с 1 апреля вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ, разработанный при участии Росстандарта, впервые устанавливает обязательные требования к качеству, составу и органолептическим свойствам популярного снека.