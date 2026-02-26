Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 09:07

В России введут новый ГОСТ на пиво

Роскачество: новый ГОСТ на пиво появится в России в 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта, сообщает РИА Новости. Согласно документу, расширяется перечень допустимых видов солода: помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.

Также новый ГОСТ уточняет сам термин «пиво». Теперь под ним понимается «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла <...> с использованием пивных дрожжей, <...> с добавлением или без добавления ароматизаторов и пищевых добавок».

Кроме того, вводится официальное определение безалкогольного пива. К нему будет относиться продукция с содержанием спирта не более 0,5%. Отдельно в новом ГОСТе прописывается категория «безалкогольное пшеничное пиво».

Ранее стало известно, что за минувший год объем поставок пива из стран Евросоюза в Россию уменьшился в 3,7 раза, достигнув отметки в €66,5 млн (более 6 млрд рублей). Это минимальный показатель с 2011 года, когда объем экспорта был на уровне €55,5 млн (свыше 5 млрд рублей).

Россия
пиво
алкоголь
ГОСТ
