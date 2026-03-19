«Сползли под стол»: Захарова жестко ответила на требование Мерца

Германия уже имела место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но сама же его и потеряла, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она ответила на требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Берлину место в переговорном процессе.

У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений, — сказала Захарова.

Ранее Мерц заявил, что ЕС нужно место за столом переговоров по Украине. По его словам, Европе нужно срочно получить согласованный кредит на €90 млрд для Киева.

До этого немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он обратил внимание, что Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

Путин потребовал наказывать военных невзирая на звания и заслуги
Юрист ответил, стоит ли привязывать ОСАГО к водителю
Путин обозначил ключевые задачи прокуроров
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

