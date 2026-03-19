«Сползли под стол»: Захарова жестко ответила на требование Мерца Захарова: ФРГ уже имела место за столом переговоров, но сползла под него

Германия уже имела место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но сама же его и потеряла, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она ответила на требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Берлину место в переговорном процессе.

У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений, — сказала Захарова.

Ранее Мерц заявил, что ЕС нужно место за столом переговоров по Украине. По его словам, Европе нужно срочно получить согласованный кредит на €90 млрд для Киева.

До этого немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он обратил внимание, что Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.