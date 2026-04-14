Составлен список хобби, на которых можно неплохо заработать

Создание авторских кукол и игрушек может принести россиянам хороший доход, позволяя зарабатывать от 5 тыс. рублей в месяц на старте, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, это многогранное искусство включает в себя различные техники: от пошива из текстиля до валяния из шерсти, и требует только желания творить своими руками.

На каких хобби можно неплохо заработать? Создание кукол, игрушек и их продажа. Желание и умение творить своими руками есть у многих россиян. Создание кукол и игрушек — это многогранное искусство, от пошива текстиля до валяния из шерсти. В магазинах для шитья есть все необходимое для развития хобби. Также активно развиваются мастер-классы и курсы по шитью кукол. Набравшись опыта, можно заработать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц вначале и до 100 тыс. рублей и более — при создании собственного бизнеса и бренда в дальнейшем, — сказал Щербаченко.

Также превратить хобби в заработок можно благодаря видеоблогерству. Сегодня выкладывать ролики можно на RUTUBE, площадке «VK Видео» или «Дзене». Тема может быть любой: путешествие, советы, лайфхаки, обзор гаджетов. Что необходимо: камера или фотоаппарат с функцией видеосъемки, программа для видеомонтажа. В среднем начинающие видеоблогеры зарабатывают до 35 тыс. рублей и в дальнейшем до 120 тыс. рублей и более. Еще одно из самых востребованных и наиболее распространенных хобби — это фотография. За одну часовую съемку можно заработать около 3 тыс. рублей, — подытожил Щербаченко.

Ранее психолог Екатерина Кноблох заявила, что дети-блогеры истероидного типа личности могут столкнуться с депрессией и тревожностью, если потеряют интерес у публики. По ее словам, такая зависимость от популярности может впоследствии привести к деструктивному образу жизни.