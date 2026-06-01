Нерестовый запрет в июне-2026: как рыбачить, чтобы не получить штраф

Начало июня — и вся страна в нерестовом запрете. Рыба гуляет, вода играет, а инспекторы рыбоохраны дежурят на берегах рек и озер, с удвоенным вниманием присматриваясь ко всем, кто уверенным шагом и не с пустыми руками приближается к водоему. Впрочем, это совсем не значит, что заядлым рыбакам нужно вешать удочку на гвоздь: рыбачить в июне 2026-го можно, главное — делать это по правилам.

Что такое нерестовый запрет и зачем он нужен

Нерестовый запрет — это сезонное ограничение на любительский и промышленный вылов рыбы в то время, когда она размножается. Ежегодно его вводят Федеральное агентство по рыболовству и региональные органы власти — и делают это не из желания испортить рыбакам отдых, а чтобы уберечь рыбные запасы страны. Логика проста: не дашь рыбе отметать икру сегодня — через несколько лет ловить будет попросту нечего. В 2026 году ограничения в большинстве субъектов РФ действуют с начала апреля и снимаются в период с 10 по 25 июня — все зависит от конкретной территории.

Даты нерестового запрета, когда рыбачить можно, но с оговорками, различаются по регионам. Примеры: в Подмосковье ограничения снимаются 10 июня, на Оке — 20 июня, в Приволжье (Волга и Кама) — 15 июня. В Ленинградской области щуку на реках нельзя ловить до конца мая, а судак с лещом в Финском заливе под запретом весь июнь. Чтобы точно узнать сроки для вашего региона, зайдите в раздел «Правила рыболовства» на сайте Росрыболовства — это займет пару минут и убережет от серьезных проблем.

Что разрешено в период нерестовых ограничений

Пожалуй, в большей части областей Центральной России (Московская, Владимирская, Костромская и соседние регионы) в даты нереста допустимо порыбачить с берега. Разрешено использовать одну поплавочную или донную удочку не более чем с парой крючков на человека. Категорическое «нет» сказано выходу на воду на плавсредстве, заходу в забродном костюме и рассыпке прикормки с лодки. Хорошая новость для любителей платной рыбалки: на частных прудах и базах ограничений нет — ловите здесь рыбку в свое удовольствие.

Что законно в июне текущего года во время нереста:

береговая ловля на одну удочку (поплавочную или донную) с двумя крючками — не больше;

рыбалка только за пределами нерестовых участков и охранных зон (допустим, в Подмосковье это водоемы-охладители у Шатурской и Электрогорской ГРЭС);

на платных прудах — любые снасти и без временных ограничений;

суточный лимит вылова — до 5 кг на человека.

Ответственность за нарушения

Желание порыбачить с лодки велико, но риск того не стоит. В июне 2026 года за нарушение нерестового запрета грозит наказание рублем — от 2000 до 5000 рублей, кроме того, надзорные органы вправе конфисковать ваши снасти. Если инспекторы докажут крупный ущерб рыбным запасам, вступает в силу статья 256 Уголовного кодекса России: штраф тогда будет намного выше — до полумиллиона рублей или же лишение свободы до двух лет. В этом году участились случаи, когда вместе с лодкой забирали и личный автомобиль, на котором ее привезли к водоему.

Что под полным табу на время нереста:

любое плавсредство на воде — даже надувная лодка без мотора;

забродный костюм и вейдерсы;

сети, электроудочки, остроги и прочие орудия массового лова;

рыбалка в официально обозначенных нерестовых зонах;

вылов рыбы ниже минимального размера: лещ — от 23 см, щука — от 30 см, судак — от 35 см.

Что ждет рыбаков сразу после окончания нерестового запрета

С 11 июня в Подмосковье, а в других регионах — согласно местным срокам, для рыболовов открывается полноценный сезон. После запрета рыба активно питается: она восстанавливает силы после нереста, так что клев в первые недели бывает по-настоящему щедрым.

Кого и на что стоит готовиться ловить в июне 2026 года в Подмосковье и соседних регионах:

леща — на поплавочную снасть с кормушкой у русловых бровок, на мотыля или червя;

плотву — в проводку с лодки на реках с умеренным течением, на мотыля и опарыша;

карася — на поплавочную удочку на заросших прудах, на тесто, перловку или мастырку;

окуня — на легкий спиннинг с небольшими блеснами и воблерами, на мелководьях и у коряжников;

щуку — на спиннинг, после снятия ограничений по размеру; брать только от 30 см.

Подготовьте снасти, замесите прикормку, проверьте лодку и документы — и ждите своего самого удачного для промысла дня.

