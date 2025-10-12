Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:30

Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026

Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026

Календарь рыбака и охотника на осень-зиму — 2025/26 — ключевой ориентир для любителей активного отдыха на природе, планирующих добычу рыбы и дичи в течение сезона. Осень традиционно считается золотым временем для охоты и рыбалки, поскольку в этот период животные и рыба активизируются, интенсивно нагуливая жир перед зимними испытаниями, что повышает эффективность вылова и охоты. Тем не менее свободный доступ к этим видам деятельности ограничен законом: действуют региональные запреты, призванные защитить природу от истощения.

Законодательные ограничения

В осенне-зимний период — 2025/26 рыболовные ограничения в основном вводятся на участках с зимовальными ямами, где обитают крупные экземпляры и молодь. В Вологодской области запрет на вылов действует с 1 октября по 30 апреля следующего года, в Ивановской — с 1 октября по 31 марта, в Алтайском крае — с 15 октября 2025-го по 10 июня следующего года. Подводный промысел приостанавливается в большинстве регионов с 15 ноября до конца марта.

Грядущий охотничий сезон: даты и виды

Охотничья деятельность ведется по строго утвержденному графику. Дичь водоплавающая, включая утку, доступна для добычи с 16 августа по 21 ноября 2025 года. Боровая дичь — вальдшнеп, тетерев, рябчик — позволена в Пермском крае с 16 августа по 31 декабря 2025 года, а в Югре — с 13 сентября 2025-го по 28 февраля 2026 года. Лоси разрешены к добыче с 15 сентября 2025-го по 10 января 2026 года, бурый мишка — с 1 августа по 30 ноября 2025 года, волк — с 15 сентября 2025-го по 28 февраля 2026 года.

Календарь рыбака и охотника на осень-зиму — 2025/26 — запреты и периоды активности Календарь рыбака и охотника на осень-зиму — 2025/26 — запреты и периоды активности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбалка предстоящими осенью и зимой

Осенняя рыбалка по открытой воде в Вологодской области разрешена до 30 сентября 2025 года, после чего вводится запрет на вылов на зимовальных ямах. С наступлением устойчивых морозов, начиная с ноября 2025 года, разрешается ловля с приледового покрова вне запретных зон. Зимний ледовый сезон для ловли судака, щуки и налима продлится до апреля 2026 года. В Ивановской области аналогичный запрет действует с 1 октября по 31 марта, но допускается ловля с берега одной удочкой с максимум двумя крючками.

Рекомендации для любителей природы

Настоятельно рекомендуется перед выходом на рыбалку или охоту внимательно изучить актуальные правила, установленные на 2025–2026 годы, и иметь с собой все важные документы: охотничий билет, лицензии, разрешения на оружие. Соблюдение сроков, суточных норм и охраняемых районов — залог безопасности, уважения к природе и отсутствия штрафов. Календарь рыбака и охотника на осень-зиму — 2025/26 — это не просто справочник, а инструмент для осознанного и законного времяпрепровождения.

Ранее мы рассказывали, как своими руками отремонтировать лодочный мотор.

