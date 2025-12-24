Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:26

«Работа ведется»: политолог о сроках отстранения Зеленского от власти

Политолог Павлив: Зеленского могут отстранить от власти в январе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может быть отстранен от власти уже в январе следующего года, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, основным инструментом давления на украинскую власть станут антикоррупционные скандалы.

По моей информации, работа над изоляцией или вовсе отстранением Зеленского от власти ведется. Но это небыстрая история, и она будет реализовываться через антикоррупционный кейс, превращая украинского лидера в хромую утку с точки зрения репутации в будущем. Говорят даже про январь, что этот месяц может стать эпицентром всех этих событий по переформатированию власти на Украине. До этого вряд ли стоит ждать серьезных подвижек в переговорном треке, — пояснил Павлив.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп, даже имея рычаги давления на Зеленского, не может повлиять на его быстрое отстранение от власти. По словам политолога, легитимность главы Украины вызывает сомнения, но де-юре он сохраняет контроль над ключевыми военными решениями, включая вывод войск из Донбасса.

Вытекает логический вопрос: почему Дональд Фредович [Трамп] никак не найдет управы на этого персонажа Зеленского? Слушайте, это не такая простая история с точки зрения того, что она требует большого набора мероприятий и времени. Пока де-факто и де-юре украинский лидер находится на своей должности, как бы мы ни сомневались в его легитимности. Вопрос в другом: де-юре он является главнокомандующим. Один из ключевых вопросов соглашения — это отвод войск Украины из Донбасса. Команду на это может дать только Зеленский, пока остается при своей должности, — резюмировал Павлив.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намерен отстранить Зеленского от власти и занять его пост. По его словам, страна стремится к потере государственности. Он также отметил, что солидарен с бывшим главкомом в вопросе вероятности гражданской войны на Украине.

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Киев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
