Депутат назвал украинского политика, мечтающего сместить Зеленского

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намерен отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти и занять его пост, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, страна стремится к потере государственности. Он также отметил, что солидарен с бывшим главкомом в вопросе вероятности гражданской войны на Украине.

Все-таки Залужный — посол Украины в Великобритании, может быть, он мечтает принять участие в выборах, стать президентом и так сместить Зеленского. Хотя его до этого могут снести. Залужный сказал, что гражданская война на Украине будет. Разные причины называл. Хоть тут посол близок к истине. В ВСУ надломлен дух, внутри киевской элиты серьезнейший раскол. Украина изо всех сил стремится к потере государственности, — высказался Колесник.

Ранее Залужный заявил, что возвращение бойцов ВСУ с передовой и трудности с их интеграцией в общество могут привести к гражданской войне. По его словам, около 1 млн украинских военных окажутся в сложном положении после завершения кризиса.