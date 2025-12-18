Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:22

Депутат назвал украинского политика, мечтающего сместить Зеленского

Депутат Колесник: Залужный мечтает сместить Зеленского и занять его пост

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намерен отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти и занять его пост, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, страна стремится к потере государственности. Он также отметил, что солидарен с бывшим главкомом в вопросе вероятности гражданской войны на Украине.

Все-таки Залужный — посол Украины в Великобритании, может быть, он мечтает принять участие в выборах, стать президентом и так сместить Зеленского. Хотя его до этого могут снести. Залужный сказал, что гражданская война на Украине будет. Разные причины называл. Хоть тут посол близок к истине. В ВСУ надломлен дух, внутри киевской элиты серьезнейший раскол. Украина изо всех сил стремится к потере государственности, — высказался Колесник.

Ранее Залужный заявил, что возвращение бойцов ВСУ с передовой и трудности с их интеграцией в общество могут привести к гражданской войне. По его словам, около 1 млн украинских военных окажутся в сложном положении после завершения кризиса.

Украина
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
президенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предупредили о росте напряженности вокруг Венесуэлы
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.