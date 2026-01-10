Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 01:10

Для водителей из пробки под Переславлем организовали ПВР

Евраев: для застрявших в пробке под Переславлем водителей организовали ПВР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для водителей, застрявших в многокилометровой пробке, был открыт пункт временного размещения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Его организовали на базе гостиницы «Роза ветров» в Переславле-Залесском.

Для обогрева людей на 134-м километре трассы М-8, в районе поста ГИБДД, развернут мобильный пункт от МЧС. Также к месту направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД для желающих эвакуироваться в пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» Переславля-Залесского, — сказано в публикации.

Ранее сильный снегопад на несколько часов парализовал движение по МКАД. На дорогах произошло множество аварий, а большегрузы застряли на подъемах. Дорожные патрули помогают водителям и эвакуируют застрявшие машины. Власти Москвы призвали горожан отказаться от личных автомобилей в пользу метро.

До этого на погранпереходе Гжехотки с польской стороны наблюдался серьезный транспортный коллапс. В очереди на въезд в Калининградскую область стояло более 200 автомобилей. Некоторые путешественники стояли в очереди по 24 часа. Пробка возникла из-за работы польских таможенников, которые тщательно досматривают каждое транспортное средство в поисках товаров, запрещенных к вывозу.

Ярославская область
пробки
помощь
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев содрогнулся от взрывов на фоне сработавшей воздушной тревоги
«Не хотим в соседях РФ и КНР»: Трамп раскрыл, почему США важна Гренландия
Макрон попытался заручиться поддержкой партий в вопросе Украины
SHOT сообщил, что российский город содрогнулся от взрывов
Генсек ООН призвал все страны уважать международное право после слов Трампа
Участники протестов разгромили 25 мечетей Тегерана
Для водителей из пробки под Переславлем организовали ПВР
Трамп заявил о задержании еще одного танкера
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года
Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка
В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране
Аэропорт Краснодара приостановил все полеты над городом
Власти готовятся к эвакуации застрявших в пробке на М-8
Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой
Суточный рекорд по количеству осадков побит в Москве
МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве
В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.