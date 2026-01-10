Для водителей из пробки под Переславлем организовали ПВР Евраев: для застрявших в пробке под Переславлем водителей организовали ПВР

Для водителей, застрявших в многокилометровой пробке, был открыт пункт временного размещения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Его организовали на базе гостиницы «Роза ветров» в Переславле-Залесском.

Для обогрева людей на 134-м километре трассы М-8, в районе поста ГИБДД, развернут мобильный пункт от МЧС. Также к месту направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД для желающих эвакуироваться в пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» Переславля-Залесского, — сказано в публикации.

Ранее сильный снегопад на несколько часов парализовал движение по МКАД. На дорогах произошло множество аварий, а большегрузы застряли на подъемах. Дорожные патрули помогают водителям и эвакуируют застрявшие машины. Власти Москвы призвали горожан отказаться от личных автомобилей в пользу метро.

До этого на погранпереходе Гжехотки с польской стороны наблюдался серьезный транспортный коллапс. В очереди на въезд в Калининградскую область стояло более 200 автомобилей. Некоторые путешественники стояли в очереди по 24 часа. Пробка возникла из-за работы польских таможенников, которые тщательно досматривают каждое транспортное средство в поисках товаров, запрещенных к вывозу.