14 марта 2026 в 14:11

Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта

14 марта Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено почти 90 дронов противника. На подлете к Москве было уничтожено пять украинских БПЛА. В результате атаки на Белгород пострадало шесть мирных жителей. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Над Россией сбили почти 90 украинских БПЛА за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 14 марта сбили почти 90 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу 10 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Крыма, семь — над территорией Брянской области. По шесть дронов были сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Еще пять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, три — над территорией Самарской области, два — над территорией Курской области. По одному украинскому БПЛА сбито над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Мэр Москвы сообщил об уничтожении пяти БПЛА на подлете к городу

Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

В Краснодарском крае обнаружили обломки БПЛА ВСУ

В двух муниципалитетах Краснодарского края нашли обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил оперштаб региона. В обоих случаях никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.

«В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении.

Над Ростовской областью сбили БПЛА ВСУ

Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, обошлось без жертв. Он отметил, что последствия атаки уточняются.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в двух районах — Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — написал Слюсарь.

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Один из мирных жителей получил осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти.

«В селе Новая Таволжанка дрон атаковал „газель“. У водителя и пассажирки медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, добавил глава региона. В Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец „Орлана“. Мужчину в тяжелом состоянии направили в больницу Белгорода», — уточнил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя из-за прилета беспилотника ВСУ. Инцидент произошел 13 марта. В городе Грайвороне Белгородской области FPV-дрон взорвался на дороге, в результате чего погиб мужчина. Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу, но спасти его не удалось из-за тяжести полученных травм.

Один человек госпитализирован после атаки БПЛА на Кубани

Один человек попал в больницу после ночной атаки украинских БПЛА на порт в Темрюкском районе, сообщили в оперштабе региона. Ранее сообщалось о трех госпитализированных. Двое пострадавших отказались от наблюдения врачей в стационаре.

«По уточненной информации, после атаки БПЛА на порт Кавказ в Темрюкском районе госпитализировали одного человека. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести», — сообщает краевой оперштаб.

