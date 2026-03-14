Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 12:28

На Кубани уточнили число пострадавших после атаки БПЛА на порт «Кавказ»

Оперштаб: один человек госпитализирован после атаки БПЛА на Кубани

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек попал в больницу после ночной атаки украинских БПЛА на порт в Темрюкском районе, сообщили в оперштабе региона. Ранее сообщалось о трех госпитализированных. Двое пострадавших отказались от наблюдения врачей в стационаре.

По уточненной информации, после атаки БПЛА на порт «Кавказ» в Темрюкском районе госпитализировали одного человека. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести, — сообщает краевой оперштаб.

Ранее минимум два мирных жителя получили ранения при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Васильевке на территории Запорожской области. БПЛА ударил по ВАЗ-2115 на въезде в город. Пострадавшим, мужчинам 1961 и 1987 годов рождения, оказали медпомощь.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали подстанцию в Абинском районе. В результате пострадали два человека. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Кроме того, два многоквартирных дома были повреждены при атаке ВСУ на Абинск.

Россия
Кубань
атаки
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.