На Кубани уточнили число пострадавших после атаки БПЛА на порт «Кавказ» Оперштаб: один человек госпитализирован после атаки БПЛА на Кубани

Один человек попал в больницу после ночной атаки украинских БПЛА на порт в Темрюкском районе, сообщили в оперштабе региона. Ранее сообщалось о трех госпитализированных. Двое пострадавших отказались от наблюдения врачей в стационаре.

По уточненной информации, после атаки БПЛА на порт «Кавказ» в Темрюкском районе госпитализировали одного человека. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести, — сообщает краевой оперштаб.

Ранее минимум два мирных жителя получили ранения при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Васильевке на территории Запорожской области. БПЛА ударил по ВАЗ-2115 на въезде в город. Пострадавшим, мужчинам 1961 и 1987 годов рождения, оказали медпомощь.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали подстанцию в Абинском районе. В результате пострадали два человека. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Кроме того, два многоквартирных дома были повреждены при атаке ВСУ на Абинск.