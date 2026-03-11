Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 10:42

Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по гражданской машине

Два человека получили ранения при ударе дрона ВСУ по машине в Васильевке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минимум два мирных жителя получили ранения при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Васильевке на территории Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА ударил по ВАЗ-2115 на въезде в город.

В результате пострадали мирные жители — мужчины 1961 и 1987 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что один человек пострадал после падения обломков беспилотника на частный дом в Адлерском районе Сочи. Фрагменты летательного аппарата пробили крышу здания.

До этого губернатор Запорожской области сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.

ВСУ
Евгений Балицкий
Запорожье
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переименовывать себя на русский язык
В Кремле оценили шансы на встречу Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии
Песков призвал учить студентов патриотической креативности
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.