Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по гражданской машине Два человека получили ранения при ударе дрона ВСУ по машине в Васильевке

Минимум два мирных жителя получили ранения при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Васильевке на территории Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА ударил по ВАЗ-2115 на въезде в город.

В результате пострадали мирные жители — мужчины 1961 и 1987 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что один человек пострадал после падения обломков беспилотника на частный дом в Адлерском районе Сочи. Фрагменты летательного аппарата пробили крышу здания.

До этого губернатор Запорожской области сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.