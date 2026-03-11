Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В США признали провал плана по «обезглавливанию» Ирана

NYT: США не смогли разрушить политическую систему в Иране

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press
США убийством верховного лидера Али Хаменеи не смогли разрушить политическую систему в Иране, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Там отметили, что боеспособность Тегерана не была подорвана.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома допустила стратегический просчет, недооценив способность Ирана начать масштабную экономическую войну с блокированием Ормузского пролива. Несмотря на предупреждения Пентагона о возможном агрессивном ответе Тегерана, другие представители американских властей ошибочно полагали, что устранение иранского руководства приведет к власти более прагматичных политиков.

При этом в издании Politico отмечалось, что начатые Израилем и США военные действия против Ирана ставят под угрозу существование Совета мира американского президента Дональда Трампа для урегулирования в секторе Газа. С момента запуска в прошлом месяце совет «добился небольшого прогресса», который теперь застопорился. По словам представителя американской администрации, пока что совет открыл счета во Всемирном банке и JP Morgan Chase.

