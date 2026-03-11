Глава Минобороны Польши «открыл глаза» Европе на помощь США

Европейским странам не стоит полагаться на вооружение из США, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения. В качестве причины он привел неспособность американских производителей оперативно закрывать все потребности на фоне мировых конфликтов.

Все то, что делается на Ближнем Востоке, показывает, что Европа должна намного больше инвестировать, ибо американская техника используется во всем мире и американские производители не успеют с поставками этой техники, — сказал глава ведомства.

При этом Косиняк-Камыш напомнил, что Варшава уже заключила с США масштабные контракты. По словам министра, Польша законтрактовала техники более чем на $200 млрд, из которых $120 млрд уже подлежат оплате.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет направлять свои войска в Иран даже в случае личной просьбы президента США Дональда Трампа. При этом он выразил мнение, что ситуация вокруг Тегерана не перерастет в масштабную наземную кампанию подобную тем, что Вашингтон проводил в Афганистане или Ираке.