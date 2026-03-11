«Арсенал, не имеющий аналогов»: на Западе объяснили, чем Иран удивил США

«Арсенал, не имеющий аналогов»: на Западе объяснили, чем Иран удивил США Bloomberg: Иран стал уникальным противником для США

Иран кардинально отличается от всех предыдущих противников, с которыми сталкивались США, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что, несмотря на скромный военный бюджет, Тегеран обладает уникальным арсеналом, создающим серьезные проблемы для Пентагона.

Как отмечает Bloomberg, на начальном этапе операция США против Ирана развивалась по классическому сценарию с применением подавляющей военной мощи. Однако спустя две недели противостояния ситуация изменилась.

Спустя почти две недели после начала конфликта их военные действия выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который обладает военным бюджетом, меньшим, чем ВВП штата Вермонт, но при этом располагает арсеналом ракет и беспилотников, не имеющим аналогов в истории Соединенных Штатов, — говорится в публикации.

Как указывает агентство, американским войскам для отражения атак со стороны Ирана приходится задействовать большое количество дорогостоящих перехватчиков, запасы которых ограничены. При этом Тегеран продолжает ежедневно наносить удары по ценным военным объектам на Ближнем Востоке.

Аналитики Bloomberg связывают такую устойчивость Ирана с многолетним наращиванием ракетного потенциала и парка беспилотников. По их данным, они рассредоточены по всей территории страны, что затрудняет их уничтожение.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что перебои в мировых поставках серы, вызванные войной на Ближнем Востоке, уже привели к росту цен и могут затронуть ряд отраслей. По словам аналитиков, остановка судоходства через Ормузский пролив обернулась ограничением поставок побочного продукта переработки нефти и газа.