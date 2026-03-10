Стало известно, почему Россия стала меньше использовать некоторые ракеты Военэксперт Артамонов: РФ может резервировать часть ракет для серьезных задач

Снижение интенсивности использования Вооруженными силами России некоторых типов ракет, включая оперативно-тактические комплексы «Искандер», может объясняться стратегическим резервированием боеприпасов для выполнения особо важных задач в будущем, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, такое изменение тактики связано с переходом оборонной промышленности на новые масштабы работы.

Я думаю, что западные эксперты тоже хорошо заметили, что некоторая номенклатура российских ракет, допустим, оперативно тактический ракетный комплекс «Искандер», стала использоваться гораздо меньше в ходе боевых действий. А в силу того, что наше производство работает хорошо и военная экономика встала окончательно на широкомасштабные рельсы, то, скорее всего, идет резервирование какой-то части арсеналов под серьезные задачи. По крайней мере западные военные эксперты так предполагают, — пояснил Артамонов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что новые баллистические ракеты «Искандер-И» способны изменить ход СВО, нанеся урон боеспособности Вооруженных сил Украины. Он отметил, что применение модернизированных комплексов с улучшенными характеристиками позволяет эффективнее воздействовать на глубокие тылы украинской армии.