Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:41

Стало известно, почему Россия стала меньше использовать некоторые ракеты

Военэксперт Артамонов: РФ может резервировать часть ракет для серьезных задач

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» Оперативно-тактический комплекс «Искандер» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Снижение интенсивности использования Вооруженными силами России некоторых типов ракет, включая оперативно-тактические комплексы «Искандер», может объясняться стратегическим резервированием боеприпасов для выполнения особо важных задач в будущем, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, такое изменение тактики связано с переходом оборонной промышленности на новые масштабы работы.

Я думаю, что западные эксперты тоже хорошо заметили, что некоторая номенклатура российских ракет, допустим, оперативно тактический ракетный комплекс «Искандер», стала использоваться гораздо меньше в ходе боевых действий. А в силу того, что наше производство работает хорошо и военная экономика встала окончательно на широкомасштабные рельсы, то, скорее всего, идет резервирование какой-то части арсеналов под серьезные задачи. По крайней мере западные военные эксперты так предполагают, — пояснил Артамонов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что новые баллистические ракеты «Искандер-И» способны изменить ход СВО, нанеся урон боеспособности Вооруженных сил Украины. Он отметил, что применение модернизированных комплексов с улучшенными характеристиками позволяет эффективнее воздействовать на глубокие тылы украинской армии.

СВО
Россия
ракеты
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.