20 января 2026 в 18:01

Раскрыто, как модернизированные ракеты «Искандер» могут изменить ход СВО

Военэксперт Матвийчук: новые ракеты «Искандер» нанесут урон боеспособности ВСУ

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press
Новые баллистические ракеты «Искандер-И» способны изменить ход СВО, нанеся урон боеспособности Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что применение модернизированных комплексов с улучшенными характеристиками позволяет эффективнее воздействовать на глубокие тылы украинской армии.

«Искандер» — оперативно-тактическая ракета, которая выполняет функции разрушения долговременных огневых сооружений, уничтожения живой силы и техники. По всей видимости, создан модернизированный вариант «Искандер-И» с увеличенной дальностью и моноблочной или осколочно-фугасной частью. Конечно, массовое применение этой ракеты может изменить ход СВО. Дело в том, что «Искандер» — основная ракетная система, которую мы применяем для уничтожения критически важных объектов. Последний удар по Львовской области был нанесен с использованием «Орешника» и «Искандера-М». Они вывели из строя энергосистему и нанесли урон боеспособности Украины, — пояснил Матвийчук.

Ранее украинские СМИ сообщили, что российская армия впервые применила новую баллистическую ракету «Искандер-И» в ходе СВО. По словам журналистов, информация пока не получила официального подтверждения. Минобороны РФ также эти данные не комментировало.

Искандер
ракеты
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
