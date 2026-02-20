Российский «Искандер» разнес площадку дронов дальнего действия ВСУ

Расчет «Искандера» «Севера» уничтожил склады с ударными беспилотниками дальнего действия ВСУ в районе Нежина, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, противник потерял более 90 беспилотников и до двух взводов операторов, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В районе Нежина ударом ОТРК «Искандер» уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов, — сказал Межевых.

Также уничтожены 18 пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Удар был нанесен по площадке хранения дронов дальнего действия в Черниговской области.

Ранее российские военные нанесли удары по складу ГСМ и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что за сутки были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.