Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 05:55

Российский «Искандер» разнес площадку дронов дальнего действия ВСУ

Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил склады с 90 беспилотниками ВСУ под Нежином

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчет «Искандера» «Севера» уничтожил склады с ударными беспилотниками дальнего действия ВСУ в районе Нежина, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, противник потерял более 90 беспилотников и до двух взводов операторов, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В районе Нежина ударом ОТРК «Искандер» уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов, — сказал Межевых.

Также уничтожены 18 пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Удар был нанесен по площадке хранения дронов дальнего действия в Черниговской области.

Ранее российские военные нанесли удары по складу ГСМ и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что за сутки были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.

Искандер
БПЛА
ВСУ
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто был на борту пропавшего в Амурской области вертолета
Орбан нашел виновника подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»
Врач заявила о связи курения и ухудшения зрения
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 149 украинских БПЛА
Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни
Стало известно, могут ли оштрафовать за работу стиральной машины ночью
SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России
«Я убью тебя»: адвокат пригрозил миллиардеру из-за дела Эпштейна
Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и создал
Юрист ответил, что грозит за выброшенный на мусорку унитаз
Главу департамента недропользования ДФО задержали за взятку
В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов»
Трамп пообещал опубликовать данные Пентагона об инопланетянах
Нутрициолог раскрыла секрет популярных лепешек роти
В Британии пояснили, почему Зеленский боялся Мединского на переговорах
Стало известно, могут ли пересадить печень пациенту с циррозом
Военный самолет рухнул во время тренировочного полета в Иране
Биолог дал совет при употреблении киви с кожурой
Хоккеистки одной страны в третий раз выиграли Олимпиаду
СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.