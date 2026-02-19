Российская армия превратила ключевые объекты ВСУ в руины

Российские военные нанесли удары по складу ГСМ и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что за сутки были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Всего за сутки удары наносились по позициям противника в 156 различных районах.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.

Прежде Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне спецоперации. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.