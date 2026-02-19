Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:04

Российская армия превратила ключевые объекты ВСУ в руины

Минобороны: российские войска поразили объекты энергетики ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные нанесли удары по складу ГСМ и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что за сутки были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Всего за сутки удары наносились по позициям противника в 156 различных районах.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.

Прежде Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне спецоперации. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

Россия
ВС РФ
ВСУ
спецоперация
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.