19 февраля 2026 в 12:44

ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 301 беспилотник и 10 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы.

В министерстве также привели обновленную статистику с начала специальной военной операции. По данным оборонного ведомства, всего за это время было уничтожено 670 самолетов и 283 вертолета противника. Количество сбитых беспилотников различных типов достигло 115 432 единиц.

Кроме того, российские военные ликвидировали 650 ЗРК, а также 27 768 танков и других боевых бронированных машин. В сводке также указано, что уничтожены 1668 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

