11 марта 2026 в 20:36

Лидеры G7 приняли решение по санкциям против РФ на фоне кризиса с нефтью

Макрон сообщил о сохранении санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение сохранить санкции против России, несмотря на сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров, вызванные эскалацией на Ближнем Востоке, сообщил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, которые передает телеканал BFMTV, текущие проблемы с нефтяными поставками не являются основанием для отмены ограничений.

Эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России, — сказал Макрон.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин предположил, что президент США Дональд Трамп намерен ослабить санкционное давление на Россию в связи с резким ростом стоимости углеводородов. По мнению эксперта, действия главы Белого дома продиктованы желанием «сделать хорошую мину в плохой игре».

До этого стало известно, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне выросли более чем на 5%. Контракты на нефть WTI с поставкой в апреле 2026 года на NYMEX прибавили свыше 6%.

Ближний Восток
Эммануэль Макрон
политика
санкции
