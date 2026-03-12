Стало известно, что сказал Лавров в разговоре с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил о решительной поддержке Кубы в вопросе защиты ее суверенитета и выбора собственного пути развития. По его словам, которые передает пресс-служба министерства, Россия считает неприемлемым оказание экономического и политического давления на Кубу со стороны США.

Лавров подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и политического давления на Кубу со стороны США. Выражена решительная поддержка братскому кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития, — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес Кубы. В частности, он утверждал, что она станет следующей в списке после Ирана, а также что изменение ее статуса произойдет при любом раскладе. Трамп уверен, что сегодня Куба находится в состоянии глубочайшего кризиса, поэтому Гаване необходимо согласиться на сделку с Вашингтоном.