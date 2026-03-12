Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:27

Стало известно, что сказал Лавров в разговоре с главой МИД Кубы

Лавров в разговоре с Родригесом заявил о поддержке Кубы в защите ее суверенитета

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил о решительной поддержке Кубы в вопросе защиты ее суверенитета и выбора собственного пути развития. По его словам, которые передает пресс-служба министерства, Россия считает неприемлемым оказание экономического и политического давления на Кубу со стороны США.

Лавров подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и политического давления на Кубу со стороны США. Выражена решительная поддержка братскому кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития, — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес Кубы. В частности, он утверждал, что она станет следующей в списке после Ирана, а также что изменение ее статуса произойдет при любом раскладе. Трамп уверен, что сегодня Куба находится в состоянии глубочайшего кризиса, поэтому Гаване необходимо согласиться на сделку с Вашингтоном.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
поддержка
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.