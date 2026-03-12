Путин дал новое поручение о помощи ветеранам СВО Путин поручил помочь ветеранам СВО с компетенциями для гражданской работы

Президент России Владимир Путин поручил помочь ветеранам СВО с получением новых компетенций, знаний и навыков для успешного трудоустройства в гражданской жизни. Так он отреагировал на слова губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева о региональном аналоге программы «Время героев».

Надо только помочь им. Помочь получить новые компетенции, знания, навыки, — подчеркнул Путин.

Участник специальной военной операции Илья Казаков ранее заявил, что система реабилитации бойцов в России находится на высоком уровне. По его словам, он сам сумел реабилитироваться после тяжелой травмы всего за семь месяцев. Также хорошо развита система протезирования, считает он.

Писатель Захар Прилепин ранее отметил, что Владимир Путин лично следит за отбором кадров в системе государственного управления среди участников СВО. Он отметил, что среди претендентов есть люди с наградами, высоким уровнем образования и выдающимися биографиями.