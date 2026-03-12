Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:05

Постпред России обратился к ОБСЕ по поводу атаки ВСУ на Брянск

Полянский призвал ОБСЕ осудить ракетный удар ВСУ по Брянску

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

ОБСЕ необходимо осудить ракетный удар ВСУ по Брянску, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что киевские власти показали пренебрежение гуманитарным правом. Полянский добавил, что западные «спонсоры» Украины стали соучастниками этого преступления, передает ТАСС.

Ждем от профильных структур ОБСЕ осуждения этого преступления [президента Украины Владимира] Зеленского и его спонсоров, — сказал Полянский.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не намерена инициировать экстренные консультации Совета Безопасности ООН в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Брянск. Он подчеркнул, что Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 42 мирных жителя. При этом состояние семи из них оценивается как тяжелое.

Россия
Дмитрий Полянский
ОБСЕ
Брянск
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.