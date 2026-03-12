Постпред России обратился к ОБСЕ по поводу атаки ВСУ на Брянск

ОБСЕ необходимо осудить ракетный удар ВСУ по Брянску, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что киевские власти показали пренебрежение гуманитарным правом. Полянский добавил, что западные «спонсоры» Украины стали соучастниками этого преступления, передает ТАСС.

Ждем от профильных структур ОБСЕ осуждения этого преступления [президента Украины Владимира] Зеленского и его спонсоров, — сказал Полянский.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не намерена инициировать экстренные консультации Совета Безопасности ООН в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Брянск. Он подчеркнул, что Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 42 мирных жителя. При этом состояние семи из них оценивается как тяжелое.