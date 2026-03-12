Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ Гладков: три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область 12 марта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удары были нанесены по разным округам региона.

Три мирных жителя пострадали в результате очередных террористических атак ВСУ, — написал он.

В сообщении говорится, что в Шебекинском округе в селе Ржевка дрон атаковал легковой автомобиль. Раненого мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. В Белгородском округе в селе Отрадное беспилотник также ударил по машине — пострадавший получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки и ноги.

В Грайворонском округе в селе Мощеное дрон атаковал женщину. Ее доставили в ЦРБ с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями. Для дальнейшего лечения пострадавшую переведут в больницу Белгорода.

Ранее Гладков сообщил о гибели местного жителя при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.