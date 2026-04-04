«Реал» впервые за три года потерпел поражение от «Мальорки»

Мадридский «Реал» потерпел неожиданное поражение от «Мальорки» со счетом 1:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании. «Мальорка» выиграла у «Реала» впервые за три года. Счет в поединке открыл Ману Морланес на 41-й минуте, после чего «сливочные» долгое время не могли вскрыть оборону соперника.

Надежда на спасение появилась в самом конце встречи, когда Эдер Милитао сравнял счет на 88-й минуте. Однако радость мадридцев была недолгой: уже на первой добавленной минуте Ведат Мурики забил решающий гол, принеся «Мальорке» первую победу над топ-клубом с февраля 2023 года. Из-за этого проигрыша «Реал» остался на втором месте с 69 очками, увеличив отставание от лидирующей «Барселоны» до четырех баллов.

Теперь команде необходимо срочно реабилитироваться в домашнем матче против «Жироны», который запланирован на 10 апреля.

