Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 19:55

«Реал» впервые за три года потерпел поражение от «Мальорки»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мадридский «Реал» потерпел неожиданное поражение от «Мальорки» со счетом 1:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании. «Мальорка» выиграла у «Реала» впервые за три года. Счет в поединке открыл Ману Морланес на 41-й минуте, после чего «сливочные» долгое время не могли вскрыть оборону соперника.

Надежда на спасение появилась в самом конце встречи, когда Эдер Милитао сравнял счет на 88-й минуте. Однако радость мадридцев была недолгой: уже на первой добавленной минуте Ведат Мурики забил решающий гол, принеся «Мальорке» первую победу над топ-клубом с февраля 2023 года. Из-за этого проигрыша «Реал» остался на втором месте с 69 очками, увеличив отставание от лидирующей «Барселоны» до четырех баллов.

Теперь команде необходимо срочно реабилитироваться в домашнем матче против «Жироны», который запланирован на 10 апреля.

Ранее аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес был исключен из состава команды на два ближайших матча из-за высказываний о возможном переходе в испанский «Реал» Мадрид. В одном из интервью футболист рассказал, что хотел бы жить в Мадриде и готов рассмотреть переход в «королевский клуб».

Спорт
Футбол
Реал Мадрид
Мальорка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.