Бывшему топ-менеджеру «Роснано» дали 12 лет: что с Чубайсом, когда посадят?

Бывшему топ-менеджеру «Роснано» дали 12 лет: что с Чубайсом, когда посадят?

Бывшему заместителю главы госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву вынесли приговор за махинации. Какие подробности известны, когда его посадят, как развиваются события вокруг экс-руководителя компании Анатолия Чубайса?

Когда посадят экс-замглавы «Роснано» Малышева, подробности приговора

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы Малышева, обвиняемого в махинациях на сумму более миллиарда рублей, пишут СМИ со ссылкой на корреспондентов из зала суда.

«Признать Малышева <...> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (особо крупное мошенничество в сфере кредитования), <...> окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с запретом занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях на три года», — гласит приговор.

Срок исчисления наказания начинается с момента экстрадиции Малышева в Россию или задержания его в другом государстве. Он уже несколько лет проживает в Великобритании, следует из публикаций СМИ.

«Коммерсант» пишет, что одно из обвинений, предъявленное экс-замглавы «Роснано», касалось займа на сумму 900 млн рублей, который получила инжиниринговая компания «Группа Е4». Ее возглавил Малышев в 2012 году после ухода из «Роснано». По данным следствия, кредит должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был израсходован на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

Что с Чубайсом, могут ли посадить

В конце мая девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение взыскать с Анатолия Чубайса и других бывших руководителей «Роснано» убытки на сумму порядка 5,5 млрд рублей.

Здание «Роснано» в Москве Фото: Cергей Петров/NEWS.ru

«Решение первой инстанции по иску „Роснано“ признать законным», — говорится в документе.

Адвокат экс-главы «Роснано» Павел Хлюстов заявил, что не получил извещение о рассмотрении жалобы, как и его подзащитный. О подаче апелляции Хлюстов сообщил 19 мая. Юрист заявил, что защита Чубайса намерена добиться, чтобы суды рассматривали дело в открытом формате.

В начале апреля Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» о взыскании с Чубайса и шести бывших топ-менеджеров корпорации средств на суммы 3,892 млрд рублей и $20,45 млн. Основанием стали убытки при реализации проекта планшета Plastic Logic, когда Чубайс возглавлял компанию. Суд проходил в закрытом режиме. Представители госкорпорации заявили, что материалы дела содержат коммерческую тайну, связанную с технологиями и внутренними договорами компании.

Среди ответчиков, помимо самого Чубайса, оказались топ-менеджеры госкорпорации Олег Киселев, Борис Подольский, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Герман Пихоя и Дмитрий Пимкин. Экс-менеджеры «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблении полномочиями. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

В конце апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы экс-гендира компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Суд удовлетворил в полном объеме исковое заявление потерпевшей компании «Роснано» на 6,7 млрд рублей. Галкин проходил по делу о растрате средств, которые корпорация выделяла на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Ему вменяли ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

«Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, — защитить их честное имя», — прокомментировал Чубайс решения судов.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В июне Telegram-канал Mash сообщили, что «Чубайса переводят на прожиточный минимум», — после ареста счетов его пенсию в 450 тысяч рублей начнут списывать в счет долга перед «Роснано». В публикации говорится, что на руках у экс-главы корпорации останется только пенсионерская выплата по Москве — 18 971 рубль.

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