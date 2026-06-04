В РФ «разблокируют» Netflix и ChatGPT? Доступ к зарубежным сервисам, детали

Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин на полях ПМЭФ высказался о доступности зарубежных сервисов в России. Что он сказал, какие детали известны, правда ли в РФ «разблокируют» Netflix и ChatGPT?

Правда ли в РФ «разблокируют» Netflix, ChatGPT и другие сервисы

Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходит 3–6 июня, заявил, что озвученная им ранее тема былых списков для VPN-сервисов получила развитие, пишет РБК.

По его словам, «было много обсуждений с регуляторами», в том числе по техническим и организационным моментам. «Эта идея нашла поддержку», — заявил Анохин. При этом он не уточнил, какие именно структуры были вовлечены в дискуссии.

В апреле генеральный директор «Билайна» сообщил, что оператор изучает возможность введения белого списка VPN. Анохин пояснил, что это не перечень разрешенных VPN-сервисов, которые не будет блокировать Роскомнадзор, а набор ресурсов, которые не нарушали законодательство РФ, но в одностороннем порядке решили не работать на территории России.

«Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями», — сказал Анохин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У оператора есть понимание, как обеспечить доступность таких зарубежных сервисов для потребителей, сказал генеральный директор. «В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах», — подчеркнул он.

Появится ли у операторов собственный VPN

По словам Анохина, сейчас прорабатывается возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов. Это не потребует каких-либо дополнительных действий со стороны пользователей и станет частью тарифа.

«Главная задача — дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России. <...> Мы считаем, что несправедливо, что российские граждане не получают доступ к решениям, которые не нарушают российского законодательства. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать в описанном виде», — заявил он.

По сведениям генерального директора «Билайна», внедрение аналогичного функционала откликается и другим игрокам на рынке коммуникаций. Представитель T2 заявил, что «это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы». Он добавил, что оператор заинтересован в улучшении клиентского опыта и минимизации последствий ограничений для абонентов при соблюдении всех требований законодательства. Комментариев от других участников рынка не поступало. В Роскомнадзоре также не высказывались по этому поводу.

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Какие зарубежные сервисы отказались от России

Ряд зарубежных сервисов по собственному усмотрению не работают в России уже несколько лет. В том числе стриминговые платформы Netflix (кино и сериалы), Spotify (музыка), сайты для бронирования и аренды Booking.com и Airbnb (ограничен функционал). Многие цифровые магазины видеоигр либо перестали работать, либо заблокировали прием российских платежей (Steam, Epic Games Store, PlayStation, Nintendo, облачные сервисы NVIDIA GeForce Now).

Кроме того, недоступны нейросетевые продукты компании OpenAI (чат-бот ChatGPT, генератор видео Sora) и Google Gemini (в том числе платформа Google AI Studio). При попытке зайти на сайты сервисов пользователи из России видят сообщение о недоступности продукта в регионе проживания.

В начале мая стало известно, что нейросеть Claude стала массово блокировать аккаунты пользователей из России. Доступа лишились несколько сотен человек. IT-специалисты и предприниматели на этом фоне потеряли накопленные данные, включая архитектуру проектов и аналитические материалы, писали СМИ и Telegram-каналы.

Фото: IMAGO/Rene Traut/www.imago-images.de/Global Look Press

Пользователям, как утверждается, возвращают деньги за подписку. При этом Claude — языковая модель компании Anthropic — официально недоступна в России, однако ограничения прежде удавалось обходить различными способами.

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