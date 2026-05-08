Одна зарубежная нейросеть начала блокировать россиян Нейросеть Claude начала массово блокировать пользователей из России

Нейросеть Claude начала массово блокировать аккаунты пользователей из России, сообщил Telegram-канал Baza. Доступа лишились несколько сотен человек. IT-специалисты и предприниматели на этом фоне потеряли накопленные данные, включая архитектуру проектов и аналитические материалы.

Пользователям возвращают деньги за подписку. Claude — языковая модель компании Anthropic, официально недоступная в России, однако ограничения прежде обходили.

Эксперт по ИИ Дмитрий Антипов допустил, что массовые блокировки могли быть связаны с использованием неофициальных способов доступа. По его оценке, Anthropic может проводить внутренние изменения, в рамках которых усиливаются проверки и ограничения для неподтвержденных аккаунтов.

Эксперт по внедрению ИИ Роман Адаменко считает, что блокировки могли быть вызваны нестабильным интернет-соединением, частыми переподключениями через VPN и сменой региона. По его мнению, такие действия могли быть расценены Anthropic как нарушение правил использования сервиса.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Claude при планировании военной операции США против Ирана ошиблась во всех сценариях развития событий на Ближнем Востоке. Пентагон использовал эту систему для планирования ударов, обезглавливания военно-политического руководства Ирана, разрушения военной инфраструктуры и создания предпосылок для цветной революции.