Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:34

Нейросеть подвела США при планировании войны против Ирана

Военэксперт Леонков: ИИ Claude ошибся во всех сценариях войны США против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская система искусственного интеллекта Claude при планировании военной операции США против Ирана ошиблась во всех своих сценариях развития событий на Ближнем Востоке, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков. Пентагон использовал эту систему для планирования ударов, обезглавливания военно-политического руководства Ирана, разрушения военной инфраструктуры и создания предпосылок для цветной революции.

Ни один из этих сценариев, которые просчитал искусственный интеллект, не сбылся. Быстрая война на два-три дня, как говорил [президент США Дональд] Трамп, закончилась длительным военным противостоянием, который истощил ракетные запасы Соединенных Штатов, — подчеркнул Леонков.

По его словам, Вашингтон явно не учел все возможности Ирана: американская разведка сообщала о 8 тыс. баллистических ракет, однако Тегеран располагает 20 тыс.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд РФ разъяснил порядок получения отсрочки от военной службы
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.