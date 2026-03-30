Нейросеть подвела США при планировании войны против Ирана Военэксперт Леонков: ИИ Claude ошибся во всех сценариях войны США против Ирана

Американская система искусственного интеллекта Claude при планировании военной операции США против Ирана ошиблась во всех своих сценариях развития событий на Ближнем Востоке, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков. Пентагон использовал эту систему для планирования ударов, обезглавливания военно-политического руководства Ирана, разрушения военной инфраструктуры и создания предпосылок для цветной революции.

Ни один из этих сценариев, которые просчитал искусственный интеллект, не сбылся. Быстрая война на два-три дня, как говорил [президент США Дональд] Трамп, закончилась длительным военным противостоянием, который истощил ракетные запасы Соединенных Штатов, — подчеркнул Леонков.

По его словам, Вашингтон явно не учел все возможности Ирана: американская разведка сообщала о 8 тыс. баллистических ракет, однако Тегеран располагает 20 тыс.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.