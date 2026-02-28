Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 09:40

Спасатель назвал самое страшное, что поджидало пропавших на плато Кваркуш

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Самый страшный и при этом самый маловероятный сценарий пропажи группы туристов на плато Кваркуш в Уральских горах — это сход лавины, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, которые приводит aif.ru, пропавшие вряд ли могли находиться впятером в одной точке.

Самый страшный и при этом самый маловероятный сценарий — их могла накрыть лавина. Мощный сход снега в это время года возможен. Но маловероятно, что все пять туристов на снегоходах могли оказаться в одной точке, — отметил Киселев.

По его мнению, наиболее вероятной причиной задержки группы может оказаться поломка одного из снегоходов. Он подчеркнул, что четыре дня без вестей с их стороны — в таком случае не фатальная задержка.

Ранее гид-проводник Артем Иванов отмечал, что пропавшая в Уральских горах компания построила маршрут через местность, известную своей суровой погодой зимой. По его словам, плато Кваркуш становится серьезным испытанием для туристов, если на нем поднимается ветер.

До этого сообщалось, что утром 27 февраля пять человек пропали в горах Урала во время поездки на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь после выезда в горную местность. По плану путешественники должны были вернуться в населенный пункт три дня назад.

