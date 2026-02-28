Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:56

«Была бойцом»: дочь звезды «А зори здесь тихие» о последних днях матери

Дочь Ирины Шевчук назвала на похоронах свою мать бойцом по жизни

Дочь Ирины Шевчук Александра у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве Дочь Ирины Шевчук Александра у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дочь звезды фильма «А зори здесь тихие» Ирины Шевчук Александра Афанасьева-Шевчук назвала мать бойцом по жизни. Прощание с актрисой проходит в эти минуты в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, передает корреспондент NEWS.ru.

Мама как в фильме «А зори здесь тихие», так и по жизни была боец. Я считаю, что мы с ней прошли нелегкий путь, но до последних дней своих она оставалась женщиной и собиралась жить, потому что она заказывала красивые вещи, хотела красиво одеваться, снова стоять на сцене, общаться со своими коллегами, друзьями, жить и любить. Так что я очень горжусь своей мамой, — сказала женщина.

Актриса Екатерина Маркова рассказала, что Ирина Шевчук получила роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие» в 19 лет из-за своих грустных и бездонных глаз. По ее словам, режиссер Станислав Ростоцкий почувствовал, будто в них отразилась вся трагическая полнота жизни.

Ирина Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.

культура
фильмы
похороны
Москва
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Виктория Колодонова
В. Колодонова
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?
Американист оценил вероятность свержения режима в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.