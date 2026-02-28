«Была бойцом»: дочь звезды «А зори здесь тихие» о последних днях матери Дочь Ирины Шевчук назвала на похоронах свою мать бойцом по жизни

Дочь звезды фильма «А зори здесь тихие» Ирины Шевчук Александра Афанасьева-Шевчук назвала мать бойцом по жизни. Прощание с актрисой проходит в эти минуты в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, передает корреспондент NEWS.ru.

Мама как в фильме «А зори здесь тихие», так и по жизни была боец. Я считаю, что мы с ней прошли нелегкий путь, но до последних дней своих она оставалась женщиной и собиралась жить, потому что она заказывала красивые вещи, хотела красиво одеваться, снова стоять на сцене, общаться со своими коллегами, друзьями, жить и любить. Так что я очень горжусь своей мамой, — сказала женщина.

Актриса Екатерина Маркова рассказала, что Ирина Шевчук получила роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие» в 19 лет из-за своих грустных и бездонных глаз. По ее словам, режиссер Станислав Ростоцкий почувствовал, будто в них отразилась вся трагическая полнота жизни.

Ирина Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.