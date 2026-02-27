Зимняя Олимпиада — 2026
«Это часть моей жизни»: Киркоров о красивой истории любви с Пугачевой

Киркоров: история любви с Пугачевой завершилась песней «Немного жаль»

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исполнитель Филипп Киркоров рассказал, что его история с Аллой Пугачевой начиналась с песни «Я не Рафаэль» и завершилась композицией «Немного жаль». Перед своим шоу на «Live Арене» он назвал Примадонну своей музой, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня все песни о любви посвящаются моим музам, одной из которых является Алла Борисовна. Это часть моей жизни, от этого никуда я не уйду и не хочу уходить. Это моя красивая десятилетняя история. И она красиво началась песней Игоря Николаева «Я не Рафаэль» и закончилась «Немного жаль». И те песни, которые сопровождали мой период, когда мы расстались, это был непростой период моей жизни, но именно благодаря нему родились такие замечательные песни, выстраданные мной, как «Жестокая любовь», «Полетели», Снег», «Просто подари», — рассказал он.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по его мнению, артистка может дать концерт.

