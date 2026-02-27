Похищение девочки, изнасилование мужчины, убийство отца: главные ЧП недели

В Смоленске таксист похитил и удерживал два дня девятилетнюю девочку, на Алтае сын убил отца за нежелание взять на себя смертельное ДТП, в Санкт-Петербурге женщина изнасиловала мужчину — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Таксист похитил девочку с улицы

В Смоленске на третий день поисков нашли девятилетнюю девочку Сашу. Утром 24 февраля школьница пошла выгуливать собаку, и с улицы ее украл местный 43-летний житель, работающий таксистом. Он отвез ребенка в квартиру сожительницы в 600 метрах от места похищения.

Местоположение пострадавшей отследили по камерам и сим-карте похитителя. Сначала был найден и изучен его автомобиль. В нем нашли волосы девочки.

«Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки», — рассказали в Следственном комитете.

Поначалу подозреваемый отказывался свидетельствовать против себя, но 27 февраля все-таки начал давать показания. Мужчина удерживал ребенка в квартире своей сожительницы. Женщина утверждала, что Сергей представил ей девочку как племянницу. Сейчас она тоже задержана.

Девочка сразу же после освобождения встретилась с мамой. Из подъезда, где ее удерживали, она вышла в обнимку с бирюзовой плюшевой игрушкой. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, но пока Саша находится в больнице. Первичный осмотр показал, что пострадавшая не претерпевала физического или сексуального насилия.

Сын убил отца после смертельного ДТП

24 февраля в Алтайском крае мужчина насмерть сбил женщину, а после заставлял своего отца взять на себя вину за ДТП. Пенсионер отказался, за что был убит сыном.

«По предварительным данным следствия, рано утром 24 февраля 2026 года подозреваемый, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц в селе Кулунда, совершил наезд на 63-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а водитель покинул место ДТП. <...> После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия», — рассказали в Следственном комитете.

Жертвой наезда стала сотрудница школы № 5 — в учебном учреждении она работала поваром в столовой.

Женщина изнасиловала петербуржца

В Санкт-Петербурге местная жительница орально надругалась над своим знакомым. По данным объединенной пресс-службы судов, злоумышленница сначала пыталась принудить жертву к интимной близости угрозами, а после перешла к насилию.

«Видимо, Саша отказался, так как получил все-таки от Маши не менее пяти ударов по телу, в том числе в паховую область. Пока Саша испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно, и прижала. Дальше высказывала требования Саше подключить язык», — рассказала глава пресс-службы Дарья Лебедева.

По данным следствия, основной целью для преступницы был не непосредственно половой акт. Все происходящее она снимала на видео. Ролик она в дальнейшем использовала для того, чтобы шантажировать свою жертву, угрожая слить эротическое видео в Сеть.

