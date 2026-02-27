Трамп рассказал о беседе с Путиным Трамп заявил, что разговаривал с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Он не уточнил, когда именно произошла беседа.

Я бы хотел завершения этого конфликта. Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение конфликта, — подчеркнул политик.

Ранее Трамп заверил, что стремится содействовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, администрация усердно работает над этим вопросом, а до этого она уже якобы поспособствовала прекращению других восьми конфликтов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сообщения о планах его американского коллеги Дональда Трампа завершить конфликт к 4 июля являются новой информацией. Он указал, что может только поддержать инициативу, если о ней заявил глава Белого дома.

Тем временем журналист Екатерина Мур усомнилась в реалистичности обещания Трампа завершить конфликт на Украине к 4 июля. Она отметила, что переговоры продвигаются медленно из-за вмешательства Европы и позиции украинского главы Владимира Зеленского.