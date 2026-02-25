Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 01:45

Зеленский впервые услышал о сроках мира от Трампа

Зеленский назвал новой информацией планы Трампа о завершении конфликта к 4 июля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о планах его американского коллеги Дональда Трампа завершить конфликт к 4 июля являются новой информацией, передает «Интерфакс-Украина». Об этом украинский глава сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, он может только поддержать инициативу, если о ней заявил президент США. При этом он подчеркнул, что ранее не располагал такой информацией.

Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней. По его словам, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

Кроме того, Зеленский высказался о готовности к встрече с Путиным. Как пояснил политик, он пойдет на это для завершения конфликта.

